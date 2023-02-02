Подмосковье 02 февраля 2023, 08:46 Спасибо детям за солидарность. Участники СВО рассказали Воробьеву об уроках мужества Воробьев обсудил с участниками СВО патриотическое воспитание школьников

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В нынешних реалиях особое значение приобретает работа с подрастающим поколением. В Пушкино внимание патриотическому воспитанию школьников уделяет в том числе организация «Боевое братство», рассказал участник спецоперации на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Мы сейчас ордена по поручению президента начали вручать в школах в присутствии детей военнослужащих. У детей много вопросов. И если вас сейчас попросить прийти в школу, вас оттуда отпустят нескоро, поверьте. Замучают разными вопросами», — отметил губернатор во время посещения бойцов 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в городском округе Пушкино.

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Воробьев обратился к одному из военнослужащих с позывным Соболь, получившему тяжелое ранение в ходе СВО.

«Я вас, может быть, тоже хотел бы попросить. Если можно, хотели бы тоже рассчитывать на ваше участие, на ваш опыт», — сказал глава региона.

Соболь в ответ рассказал, что в Пушкино идет работа в этом направлении. Ее организует в том числе и «Боевое братство». Для школьников проводят уроки мужества.

«Мы ведем работу по посещению школ, кадетских корпусов — так сказать, поднимаем морально-психологическое состояние нашего подрастающего поколения, чтобы ребята знали, что мужик должен защищать свою семью, Родину, родных и близких. Встреча длится не меньше двух-трех часов», — пояснил он.

Другой боец заметил, что председатель пушкинского «Боевого братства» Сергей Борисов оказывает поддержку военнослужащим. Активную позицию проявляют и сами школьники.

«Дети свечки, шоколадки собирают, письма пишут. А там, когда приходят посылки, читаешь это, и слезы», — признался он.

Губернатор выразил благодарность ученикам, которые проявляют солидарность.

«Мы единое целое. По-другому нельзя», — подчеркнул Воробьев.

Весной прошлого года школьники из Подмосковья предложили провести акцию «Доброе дело», чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Эту идею поддержал губернатор. Проект постепенно расширялся, к нему подключалось все больше людей и областных компаний. В настоящее время акция продолжается.