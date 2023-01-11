Эксклюзив 11 января 2023, 23:08 «Много спасли». Волонтеров «Доброго дела» поблагодарили за помощь жителям Донбасса Видео «360»: волонтер Бутрина из ДНР рассказала о гуманитарной помощи жителям Донбасса

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Волонтеры миссии «Доброе дело» продолжают доставлять помощь на территорию новых регионов России. Руководитель гуманитарного направления народной милиции ДНР Татьяна Бутрина рассказала «360», что с 2014 года тоже старается помогать нуждающимся в этом жителям Донбасса.

Собеседница «360» рассказала, что во время событий 2014 года жители Донбасса работали и не участвовали в госперевороте. После этого против них начали так называемую «антитеррористическую операцию». Бутрина помогала людям уехать с территорий, которые обстреливали ВСУ. Мирным жителям и ополченцам тогда помогали всем миром. Неравнодушные люди не остались в стороне и в феврале 2022 года.

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«Бабулечки, им уже за 70, они везут, они подоставали все ниточки, связали… В то время, в феврале, было холодно, много спасли ребят. Наверное, никто не поймет этого, если не проживет как Донбасс девять лет. Очень длинный путь», — отметила Татьяна Бутрина.

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Во время интервью собеседницу «360» поблагодарил один из военнослужащих. Бойцы благодарны волонтерам за помощь, а мирные жители — военным.

В 2022 году Подмосковье направило в Донбасс более трех тысяч тонн гуманитарной помощи. К акции «Доброе дело» подключились крупные предприятия, учебные заведения и просто неравнодушные жители Московской области.