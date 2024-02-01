Подмосковье 01 февраля 2024, 19:21 «Спасибо, что вдохновляете». Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку Подмосковья Воробьев навестил патриарха Кирилла и поздравил с годовщиной интронизации Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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Сегодня отмечается годовщина со дня интронизации патриарха Кирилла. Ровно 15 лет назад он стал главой Русской православной церкви. В эту значимую дату губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил священнослужителя и поблагодарил за поддержку региона.

Глава Московской области пожелал ему здоровья, душевных сил и благополучия. Кроме того, он отметил особую заботу о сохранении порушенных святынь.

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«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья. За то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы стараемся тоже быть очень вовлеченными в добрые дела», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил главу региона за вклад в развитие церковной жизни Подмосковья.

«Благодарю вас в том числе и за то, как развивается церковная жизнь в Подмосковье», — ответил патриарх Кирилл.

Ранее патриарха поздравил президент России Владимир Путин.

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