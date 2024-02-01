Власть 01 февраля 2024, 10:41 Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с 15-летием интронизации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником — Днем интронизации», — обратился к главе РПЦ Путин.

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Президент предположил, что патриарх Кирилл не заметил, как пролетели 15 лет, а также поблагодарил его за труды. Предстоятель Русской православной церкви подтвердил, что время прошло для него очень быстро.

Патриарх, в свою очередь, поблагодарил Путина и сообщил, что прошедшие 15 лет отметились очень высоким уровнем церковно-государственных отношений. Благодаря этому удалось достичь того, что в прошлом было невозможно представить, обратил внимание глава РПЦ.

В числе достижений патриарх Кирилл перечислил открытие новых епархий, храмов и монастырей. Самым главным предстоятель РПЦ назвал широкую работу с молодежью и детьми, которая долгие годы была в стране под запретом, но теперь активно развивается.

«Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете всем гражданам России, <…> и за помощь самой церкви как институции», — обратился к президенту патриарх Кирилл.

Ранее глава Русской православной церкви выступил в Совфеде и раскритиковал западные ценности. Патриарх, в частности, отметил, что абортам не может быть никаких оправданий.