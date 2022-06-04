Спасенных в Волоколамске щенят передали ветеринарам

Продолжение получила история с лисятами, спасенными в Волоколамске. Щенки, пострадавшие при пожаре в Волоколамском лесничестве Московской области, оказались не лисятами, а детенышами енотовидной собаки.

В таком возрасте детеныши этих двух видов очень похожи. Обгоревших, с грязной и опаленной шерстью, щенят было невозможно отличить от лисят.

«Лесничие, спасшие на днях животных на поле, пострадавшем от пала травы, передали их в заботливые руки государственных ветеринаров. Щенята пробудут под наблюдением еще три недели. По мнению специалистов, в дикую природу животные уже вернуться не смогут, будет решаться вопрос о передаче их в зоопарк или частные руки», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов

Перед тем, как щенков передадут владельцу, их вакцинируют, чипируют и занесут в электронную базу.

«Щенков доставили в территориальное ветуправление № 1 в Рузе. На вид им около трех недель. Двое из них сильно истощены и обезвожены. Сейчас их откармливают заменителем щенячьего молока и оказывают необходимую лекарственную терапию», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия МО Владислав Мурашов.

В огне погибают звери и птицы. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых может восстановиться только через пять-шесть лет. А в некоторых случаях не сможет восстановиться никогда, подчеркнул Олег Баженов.