Пал травы обернулся трагедией в Волоколамске. Лесничие во время тушения огня заметили пострадавших лисят. Их было пятеро, но выжить удалось лишь троим. Животных забрали на лечение.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов напомнил, что брошенные окурки, спички, костры и пиротехника приводят зачастую к необратимым последствиям.

Пал травы несет огромный вред растительному миру, уничтожает кормовую базу для животных. Если в траве были остатки удобрений, пластик, то воздух загрязняется летучими токсичными соединениями Георгий Филимонов.

Он добавил, что пал травы — один из источников выбросов в атмосферу углекислого газа.

«Везде, где происходят палы, уже нет прежнего разнотравья. Сорняки захватывают освободившуюся территорию. В огне погибают звери, птицы. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстановится лишь через пять-шесть лет», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Он добавил, что порой на выжженных участках прежняя жизнь природы не поддается восстановлению.

При этом палы травы — угроза и для самих людей. Едкий дым опасен для аллергиков, особенно если в залежах травы мог находиться мусор, включая пластиковые бутылки. Это отметил заместитель директора волоколамского филиала «Мособллеса» Николай Колесниченко.

Если вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту страшную картину никогда Николай Колесниченко.

В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что безответственное отношение к огню приводит к трагедиям, необратимым изменениям уникальных экосистем.