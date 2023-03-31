Подмосковье 31 марта 2023, 17:10 Спасатели взяли шефство над жителями подтопленной подмосковной деревни Улиткино ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспас» несут службу в подтопленной деревне в Лосино-Петровском округе. С помощью спецтехники они помогают жителям добраться до магазина и вытаскивают из воды застрявшие машины.

В деревню Улиткино, где постоянно проживают 18 человек, прибыли работники ПСЧ-299 и ПСЧ-300.

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«С помощью специальной техники спасатели доставили жителей затопленной улицы на другой конец деревни за продуктами и лекарствами. Также, ребята помогли людям эвакуировать легковые автомобили из зоны подтопления», — пояснил заместитель начальника территориального управления № 5 Павел Демидов.

С наступлением весны в Подмосковье произошло около 50 подтоплений в 22 городских округах. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что каждую ситуацию ставят на контроль, угроз жизни и здоровью жителей нет.