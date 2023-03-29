Важное 29 марта 2023, 14:25 «Все под контролем». Губернатор — о ситуации с весенним половодьем в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о контроле за подтоплениями в Подмосковье

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С наступлением весны произошло около 50 подтоплений в 22 городских округах Подмосковья. Причины — резкое потепление, таяние снега, обильные дожди. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что каждую ситуацию берут оперативно на контроль, угроз жизни и здоровью сегодня нет.

«Мы сопровождаем паводковую ситуацию. Здесь все под контролем», — доложил глава Подмосковья.

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Об этом губернатор сообщил на совещании с правоохранительным блоком. По его словам, основная задача — минимизировать подтопления на дорогах.

У нас традиционно, скажем, в Луховицах есть ряд подтоплений, но мы ставим себе задачу на будущее предусмотреть мероприятия, чтобы переливы дорог были меньше. Андрей Воробьев

На местах подтоплений работает администрация, задействованы все профильные службы. Паводковую обстановку в Московской области мониторят регулярно.

На сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей отсутствуют, эвакуация жителей не требуется.

Ранее министр экологии Подмосковья назвал топ-5 округов в зоне риска по подтоплениям.

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