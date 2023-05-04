Подмосковье 04 мая 2023, 10:16 Спасатели вызволили ребенка из запертой квартиры в Луховицах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники пожарно-спасательной части № 229 «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел в Луховицах.

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мать девочки. Она не смогла попасть в квартиру из-за неисправности дверного замка и обратилась за помощью спасателей.

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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции деблокировали дверь с помощью механического инструмента, обеспечив женщине доступ в жилье. Медицинская помощь ребенку не требовалась», — сообщил начальник подразделения Валерий Осипов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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