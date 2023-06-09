Подмосковье 09 июня 2023, 12:34 Спасатели вывели из лесов Подмосковья 15 потерявшихся жителей с начала лета Комитет лесного хозяйства МО

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С начала лета в Подмосковье спасли 15 человек, заблудившихся в лесу. Сообщения происшествиях принимает региональная диспетчерская служба Комлесхоза в круглосуточном режиме.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего службы обращаются по вопросам лесной сферы, а также для поиска контактов лесничеств и помощи потерявшимся.

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«С начала лета на горячую линию лесной охраны поступило 120 звонков от жителей региона и 44 сообщения из системы 112, из них 15 — о потерявшихся в лесу», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он добавил, что за первые дни лета прошлого года в лесах потерялись три человека. Состав группы риска в этом году не поменялся. Это пожилые люди и подростки. Чаще всего люди теряются в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Ногинском, Клинском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Жителям напоминают, что при прогулке в лесу важно сообщить об этом близким, проверить зарядку мобильного телефона, взять с собой воду и необходимые лекарства. Помочь потерявшимся могут по номеру 112.

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