Подмосковье 15 апреля 2024, 18:16 Спасатели выступили ассистентами на соревнованиях учителей физкультуры в Серпухове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Первый тур федерального проекта «Тот самый физрук» прошел в Серпухове. В соревнованиях приняли участие 34 парные команды из 25 школ, а ассистировали спортсменам работники двух пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса».

По словам заместителя начальника территориального управления № 13 Максима Милосердова, идея создания проекта принадлежит Михаилу Кокляеву восьмикратному чемпиону мира по тяжелой атлетике, который в настоящее время работает учителем физкультуры в одной из московских школ.

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«Работники противопожарно-спасательной службы выступили ассистентами на втором этапе соревнования, где участникам предстояло пройти полосу препятствий, которая включала в себя змейку, перепрыгивание барьеров, метание в цель и другие. Проведенное мероприятие направлено на популяризацию спорта среди молодежи и повышение статуса профессии учителя физкультуры», — рассказал Милосердов.

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