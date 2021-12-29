Спасатели в Истре провели экскурсию для мальчика, выжившего при взрыве в Магнитогорске

Спасатели МЧС провели экскурсию для мальчика, три года назад чудесным образом выжившего при взрыве дома в Магнитогорске. Первым делом мальчик познакомился со своим спасителем Петром Гриценко в пожарной части Истры. Об этом в ведомстве рассказали ТАСС.

Гриценко, занимающий должность замглавы департамента спасательных формирований, отметил, что каждая спасенная жизнь, особенно ребенка, — это настоящее чудо. Пожарные и спасатели МЧС каждый день воплощают такие чудеса в жизнь.

Вместе с руководителями пожарного гарнизона Истры он провел для Вани и его родных экскурсию в музее пожарной охраны и продемонстрировал спасательную технику. Мальчику особенно понравились пожарные автоцистерны и лестница. А еще ему показали мультфильм о правилах пожарной безопасности.

После этого семья посетила центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», затем гостям показали театральную постановку по мотивам сказки «Летучий корабль», в которой играли дети спасателей. Ваня вместе с родными также посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях.

Ваня был спасен из-под завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске, прогремевшего ночью 31 декабря 2018 года. Тогда мальчику не было и года.