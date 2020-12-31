Выживший при взрыве дома в Магнитогорске мальчик прошел два курса реабилитации

Ваня Фокин, спасенный из-под развалов дома, разрушенного взрывом в Магнитогорске, уже прошел два курса реабилитации. На месте перелома образовалась невропатия большеберцового и малоберцового нервов. Он немного неправильно ставит стопу, но двигательная активность постепенно восстанавливается.

Его мать Ольга рассказала журналистам «Российской газеты», что он пошел в садик и начал лучше разговаривать. Пандемия помешала планам родителей трехлетнего мальчика, но в марте и октябре он успел пройти два курса реабилитации и научился плавать.

«Сначала дичился немного: чужие люди, бассейн… А потом разохотился — из воды не вытащить. Ну а летом уже сам заходил в воду, с удовольствием. Сейчас другое развлечение — снег, горки», — рассказал Ольга.

Женщина рассказала, что сыну нужны специальная ортопедическая обувь, тренировки и лечебная физкультура. В особых ботинках, которые изготавливают по специальным обмерам врачей, Ване приходится ходить круглый год. Но ножка стала двигаться намного лучше, и занятия он, по совету врачей, продолжит.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. Ваня Фокин, которому тогда не было и года, был спасен спустя 36 часов после обрушения.