Подмосковье 19 января 2023, 10:09 Спасатели проверили толщину льда на 53 водоемах Подмосковья

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Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы проверили состояние 53 водоемов Подмосковья 19 января. Толщина льда на них составила от нуля до 60 сантиметров.

Первый заместитель начальника службы Вадим Беловошин рассказал, что спасатели измерили толщину льда и напомнили о мерах безопасности рыбакам.

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По данным измерений, толщина льда на реках и прудах региона варьируется от нуля до 60 сантиметров. При этом часть водоемов оказались ненадежными даже при безопасной толщине от семи сантиметров.

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«Следует понимать, что на прочность льда влияет не только его толщина, но и структура, которая в настоящий является рыхлой и снижает плотность ледового покрова», — отметил Вадим Беловошин.

Он добавил, что спасатели рекомендуют не посещать 12 водоемов из-за их ненадежности. Это участки Москвы-реки в Можайске и Бронницах, Клязьмы в Богородском округе и в Орехово-Зуеве, Ольховки в Раменском, Яузы в Мытищах, Вохонки в Павловском Посаде и Волги в Дубне. Ненадежен также лед на реках Пехорке в Балашихе, Наре в Наро-Фоминске, Нахабинке в Красногорске и Оке в Ступине.

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