Подмосковье 05 июня 2023, 16:20 Спасатели провели учения в школах Истры и научили детей пользоваться пожарным рукавом

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Тренировки по эвакуации жителей на случай пожара провели в общественных местах Истры. Учения прошли в том числе в школах и детских садах, где ребят научили пользоваться огнетушителем и пожарным рукавом.

Представитель МЧС России по городскому округу Истра Сергей Заикин объяснил, что такие тренировки по эвакуации необходимо проводить на случай реального пожара. Учения помогают персоналу быстро сориентироваться при чрезвычайной ситуации и действовать правильно.

Одна из тренировок прошла в Рождественской школе. На ней присутствовали 50 ребят, и все они были успешно «эвакуированы». В награду за скорость для детей провели мастер-класс, где научили пользоваться пожарным рукавом и объяснили, как работает огнетушитель.

«Для них это не просто игра, а серьезная тренировка. Мы постоянно детям говорим о действиях при пожаре, проходим это на уроках и классных часах, закрепляем учебной эвакуацией. Занятия помогают им не только в школе, но и в повседневной жизни», — говорит заместитель по безопасности Рождественской СОШ Сергей Ачапкин.

Такие тренировки проводятся не только в школах, но и в торговых центрах, больницах, домах культуры, детских садах и других общественных местах Истры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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