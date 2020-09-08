Спасатели потушили 148 пожаров в подмосковном Реутове с начала года

Спасатели потушили почти 150 пожаров в подмосковном Реутове с начала года. За это время поступило более 300 экстренных вызовов по разным причинам. Однако почти половина просьб о помощи, а именно 148, были связаны с возгораниями.

Источник фото: Алексей Оводов

Специалисты пожарно-спасательной части в Реутове отработали каждое обращение. Они спасли не одну жизнь. Важность работы команды подчеркнул начальник специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС РФ по Московской области Игорь Скрипаль.

Каждый раз, выезжая на вызовы, мы не знаем, какой сложности пожар нас ждет. Конечно, мы умеем „читать“ дым, но предугадать, как себя поведет огонь, почти невозможно. А практика показывает нам, что слаженные и командные действия помогают локализовать возгорание почти за считаные секунды Игорь Скрипаль.

При этом немало и ложных вызовов. По словам Скрипаля, таким оказывается каждое второе экстренное обращение.

Пожарно-спасательная часть по тушению возгораний в Реутове оснащена более чем 40 единицами техники.

В части служат около 100 человек, многие из них не раз получали награды от высшего руководства МЧС России.