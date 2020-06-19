Новое пожарное депо построят в Реутове к 2021 году. Оно первое в южной части города
Модульную конструкцию пожарного депо возведут в следущем году. И после этого современный объект сдадут в эксплуатацию.
Как сообщил Станислав Каторов, сегодня прибытие пожарных машин из северной части Реутова в южную занимает не более десяти минут. Однако для безопасности жителей депо будет по обе стороны города.
Сейчас мы укладываемся в норматив. Однако во избежание непредвиденных ситуаций нами было принято решение о строительстве депо на южной стороне города. Для нас безопасность и здоровье наших жителей — на первом месте!Станислав Каторов.
Соглашение о проекте заключили с областным правительством, МЧС России, региона и инвесторами. А построят пожарное депо на шесть постов. Осенью начнут работы по заливке фундамента и подведению коммуникаций.
Для нужд нового подразделения дополнительно приобретут три единицы специальной техники на сумму больше 50 миллионов рублей. Пожарное депо расположится на участке площадью 1,2 гектара.
Новая пожарная часть появилась в прошлом году в Раменском. Она стала 85-м таким объектом Подмосковья за последние семь лет.