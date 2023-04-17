Подмосковье 17 апреля 2023, 12:41 Спасатели помогли обеспечить безопасность на Пасху в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспас» помогли обеспечить порядок на пасхальных мероприятиях в храмах Подмосковья. Огнеборцы проверили безопасность объектов и дежурили в ночь с 15 на 16 апреля.

«Церкви содержат множество пожароопасных предметов, в их числе лампады и свечи. К тому же храмы — это места массового скопления людей, и кому-то может стать плохо», — рассказал заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин.

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Спасатели начали готовиться к Пасхе заранее. Огнеборцы проверили исправность противопожарного водоснабжения, уточнили места расстановки пожарной техники, а также провели инструктажи со служителями храмов. Во время праздничных богослужений работники «Мособлпожспас» дежурили у церквей, готовые оказать помощь в случае необходимости.

Пасху в Подмосковье отпраздновали без происшествий — безопасность была на высоком уровне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил Главное управление внутренних дел, МЧС и глав городских округов за качественную подготовку.