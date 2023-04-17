Важное 17 апреля 2023, 12:11 Андрей Воробьев поблагодарил МЧС и МВД за высокий уровень безопасности в Пасху Губернатор Воробьев отметил высокий уровень безопасности на Пасху в Подмосковье

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Пасху в Подмосковье отпраздновали без происшествий — безопасность была на высоком уровне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил Главное управление внутренних дел, МЧС и глав городских округов за качественную подготовку.

Об этом губернатор сообщил на заседании областного правительства. С этой темы началось совещание.

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«Прежде всего хочу поздравить всех с Пасхой. Огромное количество храмов, большое количество людей пришли на службу. Для нас важно было обеспечить безопасность, и все, слава богу, прошло штатно, хорошо. Хочу поблагодарить и Главное управление внутренних дел, и глав, и МЧС», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, обеспечение безопасности и комфорта — это вопросы, которые традиционно стоят во главе угла.

Кроме того, губернатор напомнил, что приближаются майские праздники, подготовка к которым тоже потребует дополнительных усилий.

Цель одна — безопасность, комфорт, возможность [спокойно] проводить время в Подмосковье. Андрей Воробьев

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