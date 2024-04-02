Подмосковье 02 апреля 2024, 17:13 Спасатели-юниоры из Солнечногорска выиграли на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Команда лицея № 1 имени Блока из Солнечногорска победила в региональном этапе всероссийского чемпионата по «Профессионалы» в номинации «Спасательные работы» среди юниоров. Ребята представят Подмосковье в финале состязаний, который состоится этим летом на Дальнем Востоке.

В соревнованиях команда из Солнечногорска с отрывом обошла сборные из Электростали, Балашихи и Раменского.

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«Ребята показали отличные навыки владения пожарным и спасательным оборудованием. После непродолжительного отдыха ребят снова ждут усиленные тренировки для подготовки к следующим испытаниям», — поделился заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и кинологов, работавших в Crocus City Hall после теракта.

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