Спасатели и пожарные почтили память героев Отечества в Подольске

Сотрудники МЧС России почтили память героев Отечества в Подольске. Они возложили цветы к памятнику Подольским курсантам, сообщили в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели и пожарные Подольска в память о воинах, погибших за Родину, возложили цветы к памятнику Подольским курсантам. В церемонии участвовали начальник 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Подмосковью, руководство седьмой пожарно-спасательной части, а также дежурный караул ПСЧ-7.

«Искренне желаем быть защитником только от трудностей и жизненных испытаний, которые приносят уверенность, успех и ценный опыт! И пусть никогда больше ни от чего не придется защищать ни себя, ни близких, ни Отечество!» — поздравили они мужчин с 23 Февраля.

В День защитника Отечества память погибших за страну почтили и в других подмосковных городах. Кроме того, с праздником поздравили тех, кто сражался за Родину, — одинцовский городской оркестр «Подмосковные вечера» сыграл для ветерана из Красногорска. Во время войны Николай Антрошкин был командиром санитарного взвода 51-го стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в боях за Сталинград.