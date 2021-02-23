Подмосковных ветеранов оркестры поздравили с Днем защитника Отечества

Одинцовский городской оркестр «Подмосковные вечера» поздравил ветерана из Красногорска с Днем защитника Отечества. Репертуар был самый разный, но в основном патриотический. К оркестру присоединились и другие коллеги-музыканты в разных городах Подмосковья.

Этот концерт стал полной неожиданностью для Николая Антрошкина из Красногорска. Во время войны он был командиром санитарного взвода 51-го стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии, также участвовал боях за Сталинград.

«За сутки до войны я поступил в военно-медицинское училище, и я получил отпуск, меня даже не переобмундировали, я в поезде встретил войну. Во время Сталинградской битвы я и был на самом опасном Западном фронте, это Калининский фронт, под Ржевом был. Вы знаете что, я люблю песню „Дымилась роща под горою“», — рассказал он.

На передовой Антрошкин был всего год, но за это время он перенес два ранения. Одно легкое, но осколок до сих пор остался.

Оркестры из других городов Подмосковья также присоединились к своим коллегам. Музыканты отправились в Балашиху к Илье Красносельцеву. Он участвовал в Курской битве и форсировал Днепр, а также возглавлял отделение танкового десанта.

«Я сейчас остался один-единственный человек на всю Россию, который первым встретил врага в 1941 году. Я служил до самого 1947 года. Так что мне пришлось пройти всю Великую Отечественную войну на передовой в качестве разведывательных предприятий», — рассказал ветеран.

Живую музыку послушал и Иван Руденко из Ногинска. Ему 95 лет. В военное время он служил летчиком-радистом. В прошлом году ему присвоили воинское звание подполковника Военно-воздушных сил и военно-транспортной авиации России.

Оркестр с доставкой на дом — достойный повод вдохнуть свежего воздуха, ненадолго покинув квартиру. В этом возрасте пенсионеры уже редко выходят на улицу.

«Для нас для всех, кто живой еще, это большой праздник. Мы столько пережили, столько видели — большая радость», — сообщил Руденко.

Но даже те, кто мало обращает внимания на «красные» даты календаря, знают, если во дворе выстроились музыканты. В этот день по всему миру память о войне ярче.