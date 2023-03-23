Подмосковье 23 марта 2023, 10:03 Спасатели назвали 22 водоема с опасной толщиной льда в Подмосковье

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспас» проверили толщину льда на водоемах Подмосковья утром 23 марта. Более 20 прудов и рек представляют опасность для рыбаков из-за тонкого покрытия.

Рейд показал, что некоторые водоемы в регионе уже почти полностью освободились ото льда. Другие — на пути к этому. В некоторых местах поверхность буквально прогибается под тяжестью человека и готова в любой момент проломиться.

Реклама

«Весной безопасного льда не существует. Даже самая толстая на вид поверхность является ненадежной, поэтому при выходе на лед нужно обязательно надевать спасательный жилет и иметь с собой средства спасения», — отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Реклама

Утром 23 марта толщина льда на озере Бельском в Бронницах составила от 0 до 20 сантиметров, а на реке Коломенке в Коломне — от 0 до 27. Толщина корки на реке Вохонке в Павловском Посаде — от 0 до 10 сантиметров, а Клязьмы в Орехово-Зуеве — от 0 до двух. В Ступине лед рек Городиловки и Оки — от 0 до 7 сантиметров.

Совсем отсутствует или толщина льда менее сантиметра на Москве-реке в Можайске, Коломне и Бронницах, на реках Лопасне в Чехове, Оке в Кашире, Волге в Дубне, Ольховке в Раменском и Клязьме в Богородском городском округе.

От 0 до 15 сантиметров составляет толщина ледовой кромки на реках Пехорке в Балашихе, Оке в Озерах, Нахабинке в Красногорске, Отре в Раменском.

Уже не выйти на лед рек Яузы в Мытищах и Гнилуши в Домодедове. На реках Наре в Наро-Фоминске и Пахре в Подольске лед интенсивно сходит.

В 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения проведут в семи городских округах Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.