Подмосковье 29 марта 2024, 17:52 Спасателей из Солнечногорска поблагодарили за работу на месте теракта в «Крокус Сити Холл» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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За огромную работу, проделанную на месте террористического акта в здании «Крокус Сити Холла», 12 спасателям Солнечногорска вручили благодарственные грамоты. Церемония награждения прошла в лицее № 7. Началось мероприятие с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков лично поблагодарил спасателей за их бесстрашие и профессионализм.

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«Спасибо спасателям „СолнСпаса“ и коммунальщикам, кто в тяжелых условиях выполнял свою работу на месте теракта», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После вручения наград состоялся открытый урок для учащихся третьего класса лицея № 7 на тему «Пожарная безопасность и спецтехника: что надо знать и уметь?». Пожарные не только продемонстрировали детям свое оборудование и спецмашины, но и рассказали ребятам, как себя вести в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в «Крокус Сити Холл» после теракта.

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