Подмосковье 30 мая 2023, 10:46 Современный центр игровых видов спорта построили в Раменском Фотографии застройщика - индивидуального предпринимателя

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Спортивный комплекс для волейбола и баскетбола «Медина-Атлетик» достроили в Раменском округе. Разрешение на ввод выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель, который вложил в проект 80 миллионов рублей.

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Комплекс площадью почти 1,5 тысячи «квадратов» предназначен для игровых видов спорта и проведения соревнований. Внутри — площадка с паркетным покрытием, трибунами для зрителей и раздевалками. На территории комплекса уже проводят тренировки волейбольные команды «Медина-Атлетик» и ЦСКА.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.