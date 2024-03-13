Подмосковье 13 марта 2024, 15:31 Современный реабилитационный центр открыли в Истре Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Реабилитационный центр с самым современным оборудованием открыли в Истре. Там будут оказывать помощь пациентам с соматическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата и проблемами с сердцем, а также заниматься восстановлением после лечения онкологических заболеваний.

Территория реабилитационного комплекса составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Он состоит из нескольких корпусов. В жилой части расположены палаты на 63 койко-места, а в корпусе физической реабилитации — бассейн, спортивный и тренажерный залы, зал лечебной физкультуры и механотерапии.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

«Во время открытия медцентра обсудили с руководством компании возможный механизм по предоставлению льготных мест для отдельных категорий граждан из нашего округа», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она добавила, что благодаря реализации этого проекта в округе создано 170 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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