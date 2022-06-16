Современный переход через железную дорогу появится в Серпухове

В Серпухове в июле приступят к строительству нового перехода, который проложат через железную дорогу. Он будет выполнен по новым стандартам. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Серпухове взамен старого пешеходного моста построят новый переход по современным стандартам. Он вошел в список первоочередных переходов, которые будут построены в Подмосковье в ближайшие годы для обеспечения безопасного и комфортного передвижения жителей через железнодорожные пути», — рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что на данный момент проект проходит государственную экспертизу. Уже на протяжении июля будет заключен конкурс на строительство. Ожидается, что полностью переход будет готов к 2023 году. Но открыть его постараются раньше, потому что он очень важен для местных жителей.

Переход собираются сделать крытым, его ширина составит три метра. Для тех, у кого ограничены возможности, его оборудуют специальным лифтом. Пока же на железнодорожной стации размещен обычный мост, который давно не отвечает всем требованиям комфорта. В последний раз его реконструировали почти 30 лет назад.

Ранее стало известно, что компания «Промальянс» планирует расширить в городском округе Серпухов Московской области производство электротехнических и телекоммуникационных шкафов. В городе появятся новые рабочие места, вакансий будет несколько сотен.