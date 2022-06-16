Подмосковный производитель металлоконструкций расширит выпуск продукции

Компания «Промальянс» планирует расширить в городском округе Серпухов Московской области производство электротехнических и телекоммуникационных шкафов. В городе появятся новые рабочие места, вакансий будет несколько сотен.

«Совокупный объем инвестиций компании „Промальянс“ в реализацию проекта составит более 400 миллионов рублей. В рамках инвестпроекта планируется строительство производственного помещения и закупка дополнительного оборудования. Планируемые инвестиции в приобретение оборудования составят свыше 184 миллионов рублей, инвестиции в строительство зданий и сооружений — 64 миллиона рублей», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятии появятся порядка 240 вакансий. Нужно будет набирать персонал для расширения инженерного, технического и линейного производства.

Екатерина Зиновьева добавила, что на текущий момент компания производит до 2400 шкафов в месяц. Если производство будет расширено, это позволит улучшить качество всех процессов, повысится экономическая эффективность предприятия. Начало выпуска серийной продукции в рамках реализации инвестпроекта компании «Промальянс» запланировано на IV квартал 2023 года.