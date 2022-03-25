Современный филиал МФЦ открыли в Балашихе

В торговом центре «Галерея Прометей» в Балашихе открыли современный филиал МФЦ. Раньше он располагался в здании, которому больше полувека, и не мог обеспечить соблюдение всех федеральных нормативов.

Филиал открыли на Носовихинском шоссе. Он занимает 850 квадратных метров площади. Благодаря этому количество окон приема и выдачи документов увеличили до 30.

«Филиал ранее располагался в микрорайоне Железнодорожный <…> в здании 1957 года постройки. Перестраивать либо ремонтировать это здание не представлялось возможным, окна находились в кабинетной систем — были разбиты на два-три рабочих места, что крайне неудобно. Жители путались, в какое окно и куда идти», — рассказала директор БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» Наталья Ломакина.

Сегодня в новом помещении один большой зал, где видно каждого сотрудника. Оборудовали его по последнему слову техники. Новый офис полностью соответствует Единому фирменному стилю «Мои документы». Зону консультирования, приема и выдачи документов оснастили новой техникой и мебелью и позаботились об инфраструктуре.

«Очень важна доступность, где располагаются данные центры. Здесь рядом у нас остановка, в принципе микрорайон, который развивается — скоро будет МЦД. И конечно, главное — отвечать всем требованиям города. Уверен, что все сделанное будет приносить пользу тем, кто живет в этой части Балашихи», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в Балашихе 10 офисов МФЦ, а это 107 окон приема и выдачи документов. Ежегодно специалисты МФЦ оказывают до миллиона услуг. Теперь цифра, скорее всего, станет еще больше.