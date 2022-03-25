25 марта 2022, 13:42
Жители Подмосковья смогут передать для музея сведения о родных ветеранах через МФЦ
Большой проект «Лица Победы» поможет собрать сведения о ветеранах Подмосковья. Его запускают в областных МФЦ. Там жители смогут передать информацию о родственниках, прошедших войну, для Музея Победы.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что в МФЦ будут собирать сведения о ветеранах и героях тыла.
Мы понимаем, как важно всегда помнить о тех, кто воевал на фронте, трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах
Ирина Каклюгина.
По ее словам, проект уникален тем, что никогда прежде такие базы данных не предполагали настолько полного охвата.
Информацию занесут в базу данных Музея Победы. Сейчас в Подмосковье живут около 40 тысяч ветеранов войны.
Задача проекта — сохранить память о всех, кто внес вклад в победу.