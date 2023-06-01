Подмосковье 01 июня 2023, 12:27 Современный детский автогородок открыли в Люберцах

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В центральном парке культуры и отдыха в Люберцах открыли новый автогородок для детей. Проект реализовали в рамках программы «Безопасность дорожного движения» и приурочили к Международному дню защиты детей.

Новую локацию запустили в преддверии Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Площадка предназначается для практического обучения детей основам безопасного поведения на дороге. На открытии присутствовал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

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«Здесь вы научитесь вести себя на дороге, изучите дорожную азбуку и научитесь никогда не попадать в ДТП», — сообщил Кузнецов.

Во всех образовательных учреждениях совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводится огромная работа по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге, и в том числе активно работают отряды юных инспекторов движения. Юидовцы помогают в проведении занятий и бесед.

«Я решил вступить в ЮИД, потому что меня это очень интересовало с детства. Я полюбил машины. Очень захотелось научиться их водить. Я с дедом катался на машине. Нам очень был нужен автогородок, потому что мы были на соревнованиях и заняли третье место, потому что нам не хватило автогородка», — сообщил юный инспектор движения Ян Зуев.

Перед открытием городка дети и взрослые посетили несколько тематических площадок, например, выставку современной и ретро автомототехники Госавтоинспекции. Желающие смогли пройти обучающий мастер-класс по безопасному управлению средствами индивидуальной мобильности и посмотреть на специализированный автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности».

После открытия зрителям городского парка показали выступление сборной федерации самокатного спорта.

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