Современная библиотека открылась в Видном

На улице Завидной в Видном открылась новая библиотека. Теперь более 50 тысяч жителей смогут каждый день проводить здесь время не только с пользой, но и с комфортом. Коворкинг, wi-fi, интерактивная панель и многое другое будут доступны посетителям в новом пространстве.

«Здесь у нас есть и места для коворкинга, и интернет, и wi-fi, и интерактивная панель, где можно поиграть детям, и телевизор, и звук у нас есть — все у нас есть», — рассказала директор библиотеки Татьяна Лукашова.

Администрация городского округа выделила под библиотеку помещение площадью 126 квадратных метров. Также был разработан дизайн-проект по стандартам модельной библиотеки.

Свежий ремонт, новые мебель и оборудование — помещение сделали максимально комфортным. Обновили и литературный фонд — к запасам из старой библиотеки добавили новые книги. При этом филиал не ограничится выдачей книг — в нем также будут действовать различные клубные объединения и кружки.

«Библиотека сейчас предлагает различный досуг для детей, проводится много разных активностей, поэтому очень полезная и нужная вещь», — поделилась жительница Видного Александра Уткина.

На открытие новой библиотеки многие местные жители пришли семьями — специально для детей провели конкурсы. Предполагается, что на библиотечные услуги спрос среди жителей будет только расти. Недаром в конце мая Союз писателей удостоил Видное почетного звания «Литературный город России».