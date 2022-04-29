facebook_pixel
    29 апреля 2022, 14:43

    Около 85 миллионов рублей выделили на новые модельные библиотеки в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Три модельные библиотеки откроют в Подмосковье осенью. Это читательские пространства с новейшими технологиями внутри.

    Около 85 миллионов рублей выделили на новые модельные библиотеки в Подмосковье | Изображение 1

    Как подчеркнула министр культуры и туризма региона Елена Харламова, завершился прием заявок на конкурс по созданию модельных библиотек в 2023 году.

    Московская область представила 11 библиотек — кандидатов на модернизацию. Это как городские, так и сельские филиалы. Уже в конце лета огласят результаты.

    Сейчас в Подмосковье работает 10 модельных библиотек — еще три откроем осенью

    Елена Харламова.

    Около 85 миллионов рублей выделили на новые модельные библиотеки в Подмосковье | Изображение 2

    Из федерального бюджета на создание модельных библиотек в Московской области выделили 85 миллионов рублей.

    «Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса», — подчеркнула Харламова.

    Она отметила, что в эти места приходят целые семьи — каждый находит для себя занятия по душе.