Около 85 миллионов рублей выделили на новые модельные библиотеки в Подмосковье

Три модельные библиотеки откроют в Подмосковье осенью. Это читательские пространства с новейшими технологиями внутри.

Как подчеркнула министр культуры и туризма региона Елена Харламова, завершился прием заявок на конкурс по созданию модельных библиотек в 2023 году.

Московская область представила 11 библиотек — кандидатов на модернизацию. Это как городские, так и сельские филиалы. Уже в конце лета огласят результаты.

Сейчас в Подмосковье работает 10 модельных библиотек — еще три откроем осенью Елена Харламова.

Из федерального бюджета на создание модельных библиотек в Московской области выделили 85 миллионов рублей.

«Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса», — подчеркнула Харламова.

Она отметила, что в эти места приходят целые семьи — каждый находит для себя занятия по душе.