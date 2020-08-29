Фермеры поблагодарили губернатора Подмосковья за фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Андрей Ворьбев посетил фермерский фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Губернатор обсудил с фермерами продукцию и дальнейшие планы.

На своем YouTube-канале «Губернатор» Андрей Воробьев опубликовал ролик с фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». Многие фермеры решили поблагодарить лично Воробьева за предоставленную площадку и состоявшийся фестиваль. Ведь для многих ярмарка — возможность впервые за время пандемии коронавируса предоставить свою продукцию широкой аудитории.

Фермеры рассказали Андрею Воробьеву об предстоящем открытии новой сыроварни, где будут изготавливать молодой сыр по французской технологии.

Благодаря поддержке и сыроваров и производителей молока мы видим заметный рост, нас это очень радует Андрей Воробьев.

Также Андрей Воробьев выразил надежду на встречу в следующем году.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» проходит в подмосковной Истре на сыроварне «Русский пармезан». Помимо традиционного натурального сыра, гости фестиваля смогут приобрести свежий мед, сочные колбасы, ароматный хлеб, а также орехи, пиво и вино.

Ярмарка продлится до 30 августа. Вход бесплатный.