Подмосковье 08 апреля 2024, 20:43 Советник директора лицея Рузы Вероника Царькова представит округ на конкурсе «Навигаторы детства» Екатерина Данилина

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Советник директора лицея из деревни Нестерово Вероника Царькова работает в сфере образования более 13 лет. Она планирует поделиться своими достижениями на региональном этапе всероссийского конкурса «Навигаторы детства».

Помимо преподавания иностранного языка в лицее, Вероника активно занимается общественной деятельностью в различных сферах, включая волонтерство и искусство. Она также удостоена множества наград за свои заслуги в предметной области.

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Несмотря на свои обязанности педагога, она также предоставляет помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В прошлом Вероника уже неоднократно оказывала поддержку бойцам СВО, доставляя им гуманитарную помощь, необходимое оборудование и письма с пожеланиями от учеников.

В конце апреля Вероника Царькова снова отправится в зону специальной военной операции, чтобы оказать помощь военнослужащим.

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