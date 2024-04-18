Подмосковье 18 апреля 2024, 19:32 Совет старост появится в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Совет старост начнет работать в Солнечногорске. Подобную практику городской округ решил применить одним из первых в регионе.

Глава округа Константин Михальков выразил уверенность в том, что такой шаг позволит более эффективно решать вопросы жителей, благодаря прямому диалогу с представителями местного самоуправления.

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На текущий момент в Солнечногорске 58 человек выполняют обязанности старост, обеспечивая связь между администрацией и жителями населенных пунктов. Введение Совета старост станет логическим продолжением работы по укреплению этого института, начатой еще в 2020 году с официального закрепления статуса старост и утверждения ежемесячных выплат за активную деятельность.

Инициатива по созданию Совета старост получила поддержку как на местном, так и на региональном уровне, что свидетельствует о признании важности и необходимости развития института старост в современных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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