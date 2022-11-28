Подмосковье 28 ноября 2022, 13:54 Умные камеры будут фиксировать неочищенные от снега тротуары в Подмосковье

Читать 360tv в

Камеры с искусственным интеллектом будут фиксировать неочищенные от снега тротуары в Подмосковье. Их установили в автомобилях инспекторов для автоматического выявления нарушений, рассказали в главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что система помогает находить до 1200 замечаний каждую неделю. Информацию передают ответственным организациям и нарушения устраняют. После смены сезона камеры оснастили новыми настройками — для помощи в содержании территорий зимой. Теперь они будут замечать неочищенные тротуары и снежные навалы на пешеходных зонах.

Реклама

«Первые результаты тестирования новых настроек показали, что камеры очень чувствительны к вопросам чистоты в Подмосковье и замечают многие недостатки работы коммунальщиков: за один день тест-драйва обнаружено более 200 зимних замечаний», — сказала Светлана Аипова.

Реклама

Она добавила, что со следующего года камеры будут направлять штрафы организациям автоматически.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».