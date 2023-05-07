Подмосковье 07 мая 2023, 23:41 Социальный центр «Орехово-Зуевский» выпустил книгу памяти и славы о жителях Подмосковья КЦСОИР "Орехово-Зуевский"

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Накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» выпустил книгу памяти и славы о жителях Подмосковья «Война. Одна на всех». Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Авторами выступили жители Подмосковья. Они родились незадолго до войны или в послевоенные годы. Их матери и отцы воевали или тяжело трудились в тылу.

Работа над книгой продолжалась более года. Специалисты типографии изготовили сборник с нуля. В книге есть повести, очерки и поэтические работы авторов из Дубны, Зарайска, Серебряных Прудов и Орехово-Зуева. Это детские воспоминания о родителях и родственниках, ушедших на передовую, фронтовые письма, а также личные переживания авторов.

«Открывают сборник воспоминания об Иване Максимовиче Скамьине его дочери, жительницы города физиков-ядерщиков Дубна, Маргариты Ивановны Голиберенко. Достоверность рассказа определяют реальные письма воина с фронта, адресованные жене и маленькой дочке, и документы о его гибели», — уточнили в ведомстве.

В сборник вошли воспоминания жителей Подмосковья, которые являются участниками областной программы «Активное долголетие» и получателей услуг комплексных центров. В ближайшее время экземпляры книги разошлют авторам и в социальные учреждения, которые они посещают.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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