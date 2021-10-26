«Социальную газификацию» в Подмосковье не остановят в нерабочие дни

Реализация проекта «Социальная газификация» продолжится и в нерабочие дни, которые объявили в России из-за коронавируса. Все сотрудники «Мособлгаза» сделали прививки. На удаленку уйдут лишь некоторые офисные сотрудники, а работа в поле продолжится. Об этом на брифинге в Чехове рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«„Мособлгаз“ — это жизнеобеспечивающая организация, которая априори может и должна работать в такие периоды. Это первое. Второе — у нас в „Мособлгазе“ 100% сотрудников вакцинированы. По этому параметру мы тоже имеем право спокойно выполнять работы. Поэтому останавливать работы мы не будем, уменьшать темпы мы тоже не будем», — прокомментировал ситуацию Баранов.

Руководитель организации добавил, что ограничения коснутся лишь части офисных работников, которых переведут на удаленку. Проектировщики и строительная техника продолжат работу.

«Мы используем средства индивидуальной защиты. В первую очередь мы беспокоимся за здоровье наших жителей и сотрудников, поэтому все обучены, все оснащены», — подчеркнул Баранов.

Ранее глава «Мособлгаза» отметил, что программу «Социальная газификация» в Московской области реализуют уникальным способом. По ее условиям людям могут отказывать в подведении газопровода к дому, если диаметра трубы не хватает. В регионе решают все подобные технические проблемы.