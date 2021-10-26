Глава «Мособлгаза» объяснил уникальность подхода к «Социальной газификации» в Подмосковье

В Подмосковье реализуют программу «Социальная газификация» уникальным способом. По условиям россиянам могут отказывать в подведении газопровода к дому, если диаметра трубы не хватает. В области же стали проводить все работы, решая такие технические проблемы. Об этом на брифинге в Чехове заявил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«В Московской области губернатор сказал, что техническая возможность не должна быть сдерживающим фактором. И дал нам поручение не просто газифицировать, а еще и выполнять технологические мероприятия, которые однозначно снимут всю проблематику дефицита диаметров. <…> Поэтому здесь Московская область тоже уникальна», — рассказал Баранов.

От отметил, что подмосковные специалисты не только проводят газ к домовладениям, но еще строят большое количество других объектов, которые позволят подать необходимый объем голубого топлива.

«Что касается городского округа Чехов: здесь в проект попало 97 населенных пунктов. Мы сейчас активно работаем. Городской округ Чехов имеет такую особенность, что здесь высокая плотность населения», — добавил Баранов.

Баранов поделился, что в регионе уже построили 400 километров газопровода — это половина из запланированного объема.

Проект «Социальная газификация» — это бесплатное подведение газовых труб к участкам. Чтобы газифицировать дома, их владельцам нужно заключить единый комплексный договор.