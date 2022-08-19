Социальную газификацию обсудили на форуме «Управдом» в Балашихе
Реализацию президентского проекта социальной газификации и безопасность при использовании газового оборудования обсудили участники муниципального форума «Управдом». Встреча с жителями прошла в ледовом дворце «Арена Балашиха» 18 августа.
«Мы показали горожанам ряд презентаций, которые включали в себя все, что касается установки газового оборудования. Жители смогли познакомиться с объектами и районами нашего города, газифицируемыми в рамках программы», — рассказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.
Согласно программе социальной газификации, газ подводят до границы участка без привлечения средств жителей. Для этого необходимо подать заявку на комплексный договор, предусматривающий технологическое присоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования, а также поставку газа и техническое обслуживание.
В Балашихе к газу уже подключены Соболиха, Дятловка, Пуршево, Русаково-Поповщина, Русавкино-Романово, Фенино, Федурново, Черное и Новый Милет. В Полтеве, Павлино и частном секторе работы по газификации продолжаются. За время реализации программы построено 298 вводов до границы участка, 163 газопровода на частной территории, осуществлено 116 пусков газа в домовладениях. С жителями Балашихи заключено 847 комплексных договоров.
«Основной целью форума стал доклад о проведении программы социальной газификации, который сделали сотрудники администрации Балашихи и „Мособлгаза“. Также мы поговорили с жителями о том, как безопасно использовать газовое оборудование», — сообщил заместитель начальника управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрий Брушлинский.
На встрече присутствовали как жители Балашихи, так и представители управляющих компаний. Они также отметили важность соблюдения правил использования газового оборудования.
«Наша компания бесплатно устанавливает системы автоматического контроля загазованности льготным категориям граждан: пенсионерам и малоимущим семьям. Так, во втором квартале 2022 года мы установили 11 систем. Не стоит халатно относиться к вопросам безопасности, обращайтесь в управляющую компанию, мы готовы помочь», — обратилась к жителям руководитель отдела маркетинга УК «Энтузиаст» Ксения Прохорова.
Форум «Управдом» проводят в Балашихе с 2015 года по инициативе Андрея Воробьева. Ранее губернатор Подмосковья рассказал о завершении программы социальной газификации в регионе до конца этого года.