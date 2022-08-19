Социальную газификацию обсудили на форуме «Управдом» в Балашихе

Реализацию президентского проекта социальной газификации и безопасность при использовании газового оборудования обсудили участники муниципального форума «Управдом». Встреча с жителями прошла в ледовом дворце «Арена Балашиха» 18 августа.

«Мы показали горожанам ряд презентаций, которые включали в себя все, что касается установки газового оборудования. Жители смогли познакомиться с объектами и районами нашего города, газифицируемыми в рамках программы», — рассказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Фото: Ирина Зубарева

Согласно программе социальной газификации, газ подводят до границы участка без привлечения средств жителей. Для этого необходимо подать заявку на комплексный договор, предусматривающий технологическое присоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования, а также поставку газа и техническое обслуживание.

В Балашихе к газу уже подключены Соболиха, Дятловка, Пуршево, Русаково-Поповщина, Русавкино-Романово, Фенино, Федурново, Черное и Новый Милет. В Полтеве, Павлино и частном секторе работы по газификации продолжаются. За время реализации программы построено 298 вводов до границы участка, 163 газопровода на частной территории, осуществлено 116 пусков газа в домовладениях. С жителями Балашихи заключено 847 комплексных договоров.

Фото: Ирина Зубарева

«Основной целью форума стал доклад о проведении программы социальной газификации, который сделали сотрудники администрации Балашихи и „Мособлгаза“. Также мы поговорили с жителями о том, как безопасно использовать газовое оборудование», — сообщил заместитель начальника управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрий Брушлинский.

На встрече присутствовали как жители Балашихи, так и представители управляющих компаний. Они также отметили важность соблюдения правил использования газового оборудования.

«Наша компания бесплатно устанавливает системы автоматического контроля загазованности льготным категориям граждан: пенсионерам и малоимущим семьям. Так, во втором квартале 2022 года мы установили 11 систем. Не стоит халатно относиться к вопросам безопасности, обращайтесь в управляющую компанию, мы готовы помочь», — обратилась к жителям руководитель отдела маркетинга УК «Энтузиаст» Ксения Прохорова.

Форум «Управдом» проводят в Балашихе с 2015 года по инициативе Андрея Воробьева. Ранее губернатор Подмосковья рассказал о завершении программы социальной газификации в регионе до конца этого года.