Строительство газопроводов начнется еще в 24 округах Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

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Viber Строительство газопроводов начнется еще в 24 округах Подмосковья за неделю

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Новые газораспределительные сети по президентской программе появятся еще в 85 населенных пунктах Подмосковья. На этой неделе работы проведут в Егорьевске, Клину, Мытищах, Шаховской и других округах.

Актуальный график работ можно увидеть на сайте компании «Мособлгаз». Чтобы подключить дом к газу, можно подать заявку онлайн или обратиться в один из стационарных или мобильных офисов «Мособлгаза», а также в МФЦ. Для отдельных категорий жителей Подмосковья действуют льготы на подключение дома.

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«Московская область — первый регион, на территории которого по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы. Дополнительной мерой поддержки могут воспользоваться малообеспеченные семьи с детьми; семьи, получающие пособие на ребенка; одиноко проживающие пенсионеры; семьи, состоящие из пенсионеров; ветераны, участники Великой Отечественной войны», — объяснил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Две тысячи человек — 150 бригад филиалов «Мособлгаза» — ежедневно работают по президентской программе. Полный список догазифицированных населенных пунктов размещен на интерактивной карте программы.

Одновременно с подключением новых абонентов проводятся проверки газового оборудования в домах и квартирах Подмосковья. Усилить эту работу поручил губернатор Андрей Воробьев.

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