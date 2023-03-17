Подмосковье 17 марта 2023, 21:13 Сотрудников ЖКХ Подмосковья наградили за работу в профессиональный праздник

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В Московской области провели торжественное мероприятие в честь всероссийского Дня работника ЖКХ. Лучших сотрудников отрасли наградили за выдающиеся заслуги. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

День сотрудника ЖКХ отмечается в России в третье воскресенье марта. В Доме правительства Подмосковья провели торжественное мероприятие, на которое пригласили свыше 100 сотрудников отрасли.

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Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин поблагодарил всех за проделанную работу.

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«Это ежедневный труд, невсегда заметный, поэтому хочу поблагодарить всех работников ЖКХ за их вклад и усилия», — сказал Хромушин.

Он отметил, что несмотря на сложные задачи, Подмосковью удается справляться с запросами жителей на высоком уровне.

А сейчас к региональным проблемам присоединились задачи, связанные с СВО. Специалисты в энергетике, строительстве и других областях на волонтерских началах помогают развивать территории, восстанавливать инфраструктуру, строить дома в ДНР, ЛНР и Мариуполе.

«Сегодня Подмосковье является самым крупным регионом, который помогает в восстановлении городов. Для понимания объемов проводимых работ — только в Мариуполе в настоящее время строится 570 жилых домов для жителей присоединенных территорий Российской Федерации», — уточнил Евгений Хромушин.

На мероприятии наградили работников ЖКХ «За особо плодотворную государственную и общественную деятельность на благо Московской области», «За добросовестную работу и оказание помощи при проведении специальной военной операции» и за другие заслуги.

С благодарственными словами к сотрудникам обратился и председатель Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ, депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

«Хочу отметить последние годы, что касается Фонда капитального ремонта Московской области, то это безусловный лидер в Российской Федерации. Буквально позавчера на заседании Мособлдумы мы обсудили большой сделанный шаг в управлении коммунальными сетями», — сказал Коханый.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский наградил почетными грамотами лучших сотрудников и поблагодарил всех за каждодневный труд.

«В чем наш главный успех? Главный успех — это люди. 2022 год за последние пять лет стал первым годом, когда уровень удовлетворенности работы сферы ЖКХ вышел в зеленую зону — это социологический опрос. Это заслуга всех, нельзя кого-то выделить или отделить, поэтому главный наш успех — это люди», — подчеркнул Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что инженерные системы всех жилых домов военного городка Восход отремонтируют в 2023 году.

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