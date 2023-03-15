Важное 15 марта 2023, 17:04 Воробьев: инженерные системы всех домов в военном городке Восход отремонтируют в 2023 году Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту инженерных систем жилых домов в Восходе

Читать 360tv в

Инженерные коммуникации капитально отремонтируют во всех домах городского округа Восход в 2023 году. Там живут свыше двух тысяч человек. Военные городки, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, нуждаются в повышенном внимании.

Реклама

Всего в Восходе находится девять многоквартирных домов, большинство из которых — невысокие хрущевки 60-х годов. Благодаря капитальному ремонту меняют кровли, газовые системы, укрепляют фундаменты и фасады.

Военные городки нуждаются в особом внимании. В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта, и акцент в ней мы делаем на военные городки. Власиха, Краснознаменск и другие. Мы везде стараемся прислушиваться к жителям. Андрей Воробьев

Встретившись с жителями в Восходе, Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в городском округе отремонтируют внутренние инженерные системы всех многоквартирных домов.

Вместе с тем продолжат преображаться подъезды. Их облик меняют с учетом пожеланий жителей — они помогают выбрать, например, цвет стен. В этом году в порядок приведут четыре подъезда, а с 2017 года масштабно обновили 29.

Вскоре в Восходе расширят КПП, установят стелу и въездной знак. По проектам благоустройства улучшат зоны отдыха у воды, места для пикников, выполнят дополнительное озеленение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».