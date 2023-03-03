Подмосковье 03 марта 2023, 22:53 Сотрудников ЖЭУ поздравили с 20-летним юбилеем праздничным концертом в Истре

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Истринскому ЖЭУ исполнилось 20 лет. С юбилеем сотрудников предприятия поздравила глава округа Татьяна Витушева, лучшим работникам вручили подарки.

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«От вас зависит погода в доме более чем 11 тысяч семей, потому что именно такое количество семей в тех квартирах, в тех домах, которые вы обслуживаете. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу сказать вам огромное спасибо от главы городского округа Истра», — поздравила Татьяна Витушева.

Для собравшихся устроили праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы.

Сегодня на предприятии трудится более 200 человек. Сотрудники истринского ЖЭУ устанавливают сантехнику, ремонтируют двери и проводят другие работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 4,5 тысячи домов Подмосковья капитально отремонтируют к 2025 году.

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