Сотрудников строительной отрасли наградили в Подмосковье

Торжественная церемония награждения сотрудников строительной отрасли Московской области в честь Дня строителя состоялась 11 августа на заседании Общественного совета при Минстрое Подмосковья. С праздником гостей поздравили заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Марат Сибатулин и председатель Общественного совета Адиль Косумов.

На мероприятии звучали слова благодарности строителям из Подмосковья за их высоких профессионализм и за всю ответственность, которую они готовы брать на себя, а также за терпение и выдержку, которые позволяют добиваться больших высот в одной из главных сфер человеческой деятельности.

В ходе мероприятия ведущие и заслуженные работники строительной отрасли были отмечены наградами и благодарственными письмами.

Медалью «Почетный строитель Подмосковья» были награждены генеральный директор ООО «Управление специализированных монтажных работ» Владимир Дидур, Заместитель генерального директора ООО «Энергоагромонтаж» Александр Максимов, председатель Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Игорь Матвейко, генеральный директор ООО «Лифт Спец Строй» Алексей Морозкин, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Инвест-строй» Альберт Чибухчан, генеральный директор ЗАО «Подольский завод стройматериалов» Игорь Гольдин, генеральный директор ЗАО «Керамзит» Сергей Мудрак.

Кроме того, почетным знаком «Отличник строительства Подмосковья» были отмечены генеральный директор ООО «Энергоагромонтаж» Алексей Архангельский, начальнику участка в строительстве ООО «Производственное объединение «Элером» Анатолий Осипов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. Так, с начала года в использование ввели свыше 7,7 миллиона квадратных метров жилья.