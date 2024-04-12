Подмосковье 12 апреля 2024, 18:04 Сотрудникам НПО имени Лавочкина в Химках вручили награды в День космонавтики Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Работников научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина городского округа Химки поздравили с Днем космонавтики. С самого утра сотрудников встречали у входа на предприятие с праздничными сувенирами.

Трудовой коллектив объединения наградили благодарственными письмами и золотыми почетными знаками.

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«Многие наши жители работают в космической отрасли и вносят свой вклад в освоение космоса. „Энергомаш“, НПО Лавочкина, „Факел“, „Искра“ — тысячи сотрудников этих уникальных передовых предприятий достойно продолжают дело своих великих предшественников», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Одна из награжденных сотрудниц предприятия Галина Самарина работает на предприятии более 40 лет.

«Я решила связать свою жизнь с этой отраслью совершенно случайно. После окончания вуза искала работу и, так как я химчанка, мне очень удобно, что предприятие находится рядом, и родственники работали здесь. Как после вуза пришла сюда работать, так и не увольнялась», — рассказала ведущий специалист НПО имени С. А. Лавочкина Галина Самарина.

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина появилось в 1937 году. Небольшое конструкторское бюро выросло в одно из лучших предприятий страны. На базе объединения начали создавать космические станции для исследования Луны, Венеры, Марса, искусственных спутников Земли и другие. Вместе с тем предприятие разработало разгонные блоки для выведения космических аппаратов на заданные орбиты.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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