Подмосковье 06 марта 2024, 12:22 Сотрудники ЗАГСа в Воскресенске рассказали о самых необычных именах для детей в феврале Медиасток.рф

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Специалисты ЗАГСа в Воскресенске зарегистрировали в феврале 60 новорожденных. Они рассказали о самых популярных и необычных именах для детей.

Самыми популярными именами среди девочек стали Дарья, Алиса и Вероника, а среди мальчиков — Артем, Максим и Алексей.

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Также детей называли и редкими именами. Например, девочек — Марта, Лидия, Эмилия и Марьяна, а мальчиков — Эмиль, Леон, Стефан, Лаврентий и Джон.

Напомним, в феврале еще 35 пар из Воскресенска зарегистрировали брак. Самое большое количество церемоний провели в красивую дату — 24 февраля 2024 года.

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