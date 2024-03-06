Подмосковье 06 марта 2024, 12:21 Более 30 пар в Воскресенске зарегистрировали брак в феврале Медиасток.рф

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Еще 35 пар из Воскресенска зарегистрировали брак в феврале. Самое большое количество церемоний провели в красивую дату — 24 февраля 2024 года.

Самой молодой парой в феврале стали воскресенцы в возрасте 18 лет, а самым старшим жениху и невесте на момент регистрации брака исполнилось по 60 лет. Жители Воскресенска также вступали в брак с гражданами Армении, Туркменистана и Узбекистана.

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В воскресенский ЗАГС подали уже более 150 заявлений на заключение брака весной. Из них 80% — через портал государственных услуг.

Напомним, что при подаче заявления через портал государственных услуг можно самостоятельно выбрать дату и время регистрации. Подать заявление лично можно с понедельника по субботу в здании МФЦ по адресу: Воскресенск, улица Цесиса, дом № 14а. Горячая линия работает со вторника по субботу по телефонам: 8 (49644) 2-30-23 и 8 (49644) 2-04-54.

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