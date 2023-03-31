Подмосковье 31 марта 2023, 22:32 Сотрудники солнечногорского ВНИИФТРИ представили свои разработки на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики»

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, который располагается в Солнечногорске, представили свои разработки на 17-й отраслевой выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики».

На стенде ВНИИФТРИ можно было увидеть акустооптические модуляторы и сдвигатели частоты, анализатор красителей ФАСК с расширенными характеристиками и оптический индикатор серы в автомобильном топливе «САД».

В рамках деловой программы ученые озвучили доклад о роли квантово-оптических станций нового поколения, которые позволяют обеспечить высочайшую (миллиметровую) точность измерений в системе ГЛОНАСС, при синхронизации бортовых и наземных шкал времени, при калибровке радиотехнических средств, а также в решении задач космической геодезии.

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